'Terörsüz Türkiye' sürecinde yeni aşama! Fesih tamam, sıra silahta

Terör örgütü kararını verdi! 'Terörsüz Türkiye' sürecinde yeni aşama
Bomba bir suikast iddiası daha! Sırrı Süreyya Önder'den sonra şimdi de Pervin Buldan

Bomba bir suikast iddiası daha! Önder'den sonra şimdi de Pervin Buldan
ABD'den İsrail'e tehdit: Ağır bedel ödersiniz

ABD'den İsrail'e tehdit: Ağır bedel ödersiniz
Dünyaca ünlü JPMorgan bankası altın fiyatı için ezber bozan tahminde bulundu

Dev bankadan altın için ezber bozan tahmin

Eskişehir Fatih Fen Lisesi Kız Satranç Takımı Türkiye 5'incisi Oldu

Eskişehir Fatih Fen Lisesi Kız Satranç Takımı Türkiye 5'incisi Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Fatih Fen Lisesi Kız Satranç A Genç Kız Takımı, Kocaeli'nde gerçekleşen Türkiye şampiyonasında elde ettikleri başarıyla Türkiye 5'incisi oldu. Takım, öğretmenleri Hakan Parlak ve Fatih İlbars koordinatörlüğünde şampiyon unvanına ulaştı.

Eskişehir 'Fatih Fen Lisesi Kız Satranç A Genç Kız Takımı, Kocaeli'nde yapılan Türkiye şampiyonasında Türkiye 5'ncisi olarak büyük bir başarıya imza attılar.

Eskişehir şampiyonu olarak Satranç Kulübü, öğretmenleri Hakan Parlak ve Fatih İlbars koordinatörlüğünde; Candan Candar, Mira Küçük, Ecrin Önal, Begüm Çelebioğlu, Zeynep Doğa Ergün den oluşuyor. Akademik anlamda Eskişehir'de lider olan Eskişehir Fatih Fen Lisesi; sporda ve sanatta başarıları ile Türkiye de adından söz ettiriyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni Papa 14. Leo, Trump karşıtı çıktı

Yeni Papa'nın sevmediği lider! Paylaşımları ortaya çıktı
Adana'da seyyar satıcıdan zehir saçan ticaret

Burası Hindistan değil Türkiye! Seyyar satıcıdan zehir saçan ticaret
Türkiye'de otomotiv fabrikası kuracak olan BYD planlarını değiştirdi

Planlar değişti! Türkiye'de yeni otomotiv fabrikası kuracaklardı
Yıllar sonra Süper Lig'e çıkan takım Galatasaray'ın eski yıldızını alıyor

Yıllar sonra Süper Lig'e çıkan takım Galatasaray'ın eski yıldızını alıyor
Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan'a dava açtı

Kadir İnanır yakın dostu Hülya Koçyiğit ve eşine dava açtı
Trump, Netanyahu ile teması kesti! Orta Doğu'da onsuz ilerleyecek

Trump, Netanyahu ile teması kesti! Onsuz ilerleyecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.