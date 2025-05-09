Eskişehir Fatih Fen Lisesi Kız Satranç Takımı Türkiye 5'incisi Oldu

Eskişehir 'Fatih Fen Lisesi Kız Satranç A Genç Kız Takımı, Kocaeli'nde yapılan Türkiye şampiyonasında Türkiye 5'ncisi olarak büyük bir başarıya imza attılar.

Eskişehir şampiyonu olarak Satranç Kulübü, öğretmenleri Hakan Parlak ve Fatih İlbars koordinatörlüğünde; Candan Candar, Mira Küçük, Ecrin Önal, Begüm Çelebioğlu, Zeynep Doğa Ergün den oluşuyor. Akademik anlamda Eskişehir'de lider olan Eskişehir Fatih Fen Lisesi; sporda ve sanatta başarıları ile Türkiye de adından söz ettiriyor. - ESKİŞEHİR