Eskişehir DSİ Futbol Kulübü Kalecisi Barış Emre Çölük, Görme Engelliler Futsal Milli Takımı'na Seçildi

Eskişehir DSİ Futbol Kulübü'nün başarılı kalecisi Barış Emre Çölük, Görme Engelliler Futsal Milli Takımı'na seçildi. Çölük, İngiltere'de düzenlenecek olan Görme Engelliler Futsal Dünya Şampiyonası'nda milli takım forması ile ter dökecek.

Eskişehir DSİ Futbol Kulübü'nün başarılı kalecisi Barış Emre Çölük, Görme Engelliler Futsal Milli Takımı'na seçildi.

Eskişehir Amatör Lig'de forma giyen U18 ve U14 takımlarında Türkiye şampiyonlukları yaşayan başarılı file bekçisi Barış Emre Çölük, 19 yaşında gösterdiği performansla Görme Engelliler Futsal Milli Takımı'na seçildi. Türkiye'de ve Avrupa'da da büyük kulüplerin takibinde olan başarılı kaleci Barış Emre Çölük, 13-23 Ağustos tarihleri arasında İngiltere'de düzenlenecek olan Görme Engelliler Futsal Dünya Şampiyonası'nda milli takım forması ile ter dökecek. Milli takımda forma giymenin onurunu yaşadığını belirten Barış Emre Çölük, ay-yıldızlı formayı uzun yıllar giymeyi hedeflediğini söyledi. - ESKİŞEHİR