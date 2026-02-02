Haberler

Balkan Milli Takım Seçmesi'nde Eskişehirli sporculardan başarı

Balkan Milli Takım Seçmesi'nde Eskişehirli sporculardan başarı
Güncelleme:
Balkan Milli Takım Seçmesi'nde Eskişehir'den katılan Eda Nur Tulum Türkiye şampiyonu, Sudenaz Bayram ise Türkiye 2'ncisi oldu. Şampiyona İstanbul'da gerçekleştirildi.

Balkan Milli Takım Seçmesi'ne Eskişehir'den katılan Eda Nur Tulum kendi alanında Türkiye şampiyonu olurken, Sudenaz Bayram ise Türkiye 2'nciliği elde etti.

Yeşilay Büyükler Türkiye Salon Şampiyonası Balkan Milli Takım Seçmesi, 31 Ocak - 1 Şubat tarihleri arasında İstanbul'da düzenlendi. Eskişehir'den Edanur Tulum ve Sudenaz Bayram, şampiyonaya katılım sağladı. Tulum, 400m'de 54.30 derecesiyle Türkiye Şampiyonu oldu. Bayram ise, sırıkla atlama branşında 3.20 derecesiyle Türkiye 2'ncisi olarak önemli bir başarıya imza attı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, genç sporcuların bu başarılarını kurumun resmi sosyal medya hesabında paylaştı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
