Eskişehir Demirspor 95 Yaşında

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Türkiye'nin ilk demiryolu takımı olarak kurulan ve 3 büyük il dışında Türkiye Futbol Şampiyonu olan Eskişehir Demir spor'un 95'inci kuruluş yıl dönümünü sebebiyle mesaj yayımladı.

Vali Aksoy mesajında, kentin en köklü spor kulüplerinden olan Eskişehir Demirspor'un tarihi başarılarına dikkat çekti. Kulübün 30 Ağustos 1930'da Türkiye'nin ilk demiryolu takımı olarak kurulduğunu söyleyen Vali Aksoy, Eskişehir Demirspor'un futbolun yanı sıra güreş, atletizm, halter, bisiklet, eskrim ve basketbol gibi pek çok branşta milli sporcular yetiştirdiğini ifade etti. Kulübün Türk spor tarihinde önemli bir yeri olduğunu da vurgulayan Vali Aksoy, Eskişehir Demirspor'un 1940 yılında Fenerbahçe'yi finalde 3-1 yenip 3 büyük il dışında Türkiye Futbol Şampiyonu ilk takım olduğunu hatırlatarak kulübe başarılarla dolu nice yıllar diledi. - ESKİŞEHİR