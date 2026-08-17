Yeşilay Zafer Kupası Tenis Turnuvası Başladı
Türkiye Yeşilay Cemiyeti Eskişehir Şubesi ve Odunpazarı Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen Yeşilay Zafer Kupası Tenis Turnuvası başladı. Turnuvada 64 sporcu, 18-35 ve 35 yaş üstü kadın-erkek kategorilerinde mücadele ediyor.
Türkiye Yeşilay Cemiyeti Eskişehir Şubesi ile Odunpazarı Belediyesi iş birliğinde düzenlenen "Yeşilay Zafer Kupası Tenis Turnuvası" başladı.
Eskişehir Yeşilay Spor Kulübü Başkanı Harun Yalçın'ın açılış konuşmasıyla başlayan turnuvada 64 sporcu mücadele etti.
Turnuvada, 18-35 kadın, 18-35 erkek, 35 yaş üstü kadın ve 35 yaş üstü erkek kategorilerinde karşılaşmalar gerçekleştiriliyor.
Birinci tur eleme maçlarının ilk gününün tamamlandığı organizasyonda sporcular, mücadelelerini sürdürüyor.
Kaynak: AA