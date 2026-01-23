Porsuk Spor Salonu'nda taekwondo eğitimleri aralıksız sürüyor

GSB Spor Okulları bünyesinde yer alan taekwondo branşında eğitimler, Porsuk Spor Salonu'nda kesintisiz şekilde devam ediyor.

GSB Spor Okulları kapsamında düzenlenen taekwondo antrenmanları, Eskişehir Porsuk Spor Salonu'nda aralıksız gerçekleştiriliyor. Disiplinli, özgüvenli ve güçlü sporcuların yetiştirilmesinin hedeflendiği bu çalışmalar, program dahilinde ara verilmeden sürdürülüyor. Minik sporcuların teknik gelişimlerine odaklanılan eğitimlerde, branşa özgü disiplin ve fiziksel kondisyon süreçleri bir arada yürütülüyor. - ESKİŞEHİR