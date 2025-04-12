Eskişehir'de Sportif Yetenek Taraması Programı devam ediyor

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın, Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı kapsamında yapılan ölçümleri yerinde inceledi.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün 81 ilde eş zamanlı olarak yürüttüğü Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı, 11 Nisan 2025'te Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda devam etti. İl Müdürü Hasan Kalın, etkinlik sırasında öğrencilerin ölçümlerini ziyaret ederek, çocuklarla sohbet etti ve program hakkında bilgi verdi. Fotoğraflarda, Kalın'ın öğrencilerle bir araya geldiği ve spor salonunda yapılan ölçüm faaliyetleri görüldü. - ESKİŞEHİR