Eskişehir'de Pickleball Turnuvası Coşkuyla Tamamlandı
Eskişehir'de 12-14 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleşen pickleball turnuvası büyük bir katılımla sona erdi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, sporcuları ve hocaları tebrik etti.
Eskişehir'de büyük coşkunun yaşandığı pickleball turnuvası tamamlandı.
Turnuva, 12 Eylül 2025 tarihinde Anadolu Üniversitesi Açık Pickleball Sahası'nda başladı. Çok sayıda sporcunun katılım sağladığı turnuva, 14 Eylül 2025 tarihinde sona erdi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, turnuvada yer alan sporcuları ve emek veren hocaları tebrik etti. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor