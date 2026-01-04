Haberler

Eskişehir'de badminton heyecanı sona erdi

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün düzenlediği Okullar Arası Badminton Küçük, Yıldız ve Genç (Kız-Erkek) İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı. Turnuva, genç sporcuların kıyasıya mücadelesine ve centilmenliğine sahne oldu.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün koordinesinde düzenlenen Okullar Arası Badminton Küçük, Yıldız ve Genç (Kız-Erkek) İl Birinciliği müsabakaları, final heyecanının ardından düzenlenen ödül töreniyle tamamlandı.

Eskişehir'in farklı okullarından gelen onlarca sporcunun kıyasıya mücadelesine sahne olan, şehirdeki spor kültürünü canlandıran ve gençleri spora teşvik eden turnuva, izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Turnuva boyunca genç raketlerin sergilediği azim kadar, müsabaka sonlarında birbirlerini tebrik eden sporcuların centilmenliği de takdir topladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
