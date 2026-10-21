Eskişehir'de okul sporları dart yıldız erkeklerde İstiklal Ortaokulu birinci oldu

Eskişehir'de okul sporları dart yıldız erkeklerde İstiklal Ortaokulu birinci olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'de 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı Okul Sporları Dart Yıldız Erkek Müsabakaları, Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda sona erdi. Müsabakalarda İstiklal Ortaokulu birinci oldu; Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü dereceye giren okulları ve öğrenci sporcuları tebrik etti.
Eskişehir'de düzenlenen 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı Okul Sporları Dart Yıldız Erkek Müsabakaları sona erdi.
Müsabakalar, Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda gerçekleştirildi. Büyük bir heyecanın yaşandığı müsabakaların ardından dereceye giren okullar açıklandı. İstiklal Ortaokulu 1'inci, Suzan Gürcanlı Ortaokulu 2'nci, Eskişehir İmam Hatip Ortaokulu 3'üncü ve Gündüzler Ortaokulu ise 4'ncü oldu.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Dereceye giren okullarımızı ve öğrenci sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" denildi.