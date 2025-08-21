Eskişehir'de Okçuluk Antrenmanları Devam Ediyor
Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen okçuluk antrenmanları, Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları kapsamında, birçok öğrenci bu alanda kendini geliştiriyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor