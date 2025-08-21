Eskişehir'de Okçuluk Antrenmanları Devam Ediyor

Eskişehir'de Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından okçuluk dalında antrenmanlar devam ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları kapsamında antrenmanlar devam ediyor. İsmi yeni değişen Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda çalışmalar rahatlıkla gerçekleştiriyor. Okçuluk dalında olan antrenmanlarda onlarca öğrenci kendini geliştiriyor. - ESKİŞEHİR