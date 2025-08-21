Eskişehir'de Okçuluk Antrenmanları Devam Ediyor

Güncelleme:
Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen okçuluk antrenmanları, Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları kapsamında, birçok öğrenci bu alanda kendini geliştiriyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları kapsamında antrenmanlar devam ediyor. İsmi yeni değişen Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda çalışmalar rahatlıkla gerçekleştiriyor. Okçuluk dalında olan antrenmanlarda onlarca öğrenci kendini geliştiriyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
