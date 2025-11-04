Haberler

Eskişehir'de Minikler Kış Okulunda Spor Eğitimi Alıyor

Güncelleme:
Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü, kış okulunda miniklere futbol, tenis ve voleybol branşlarında eğitim veriyor. Amacın, gençlerin sporla birlikte ahlaki gelişimlerine katkı sağlamak olduğu ifade ediliyor.

Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü kış okulunda minikler eğitimlerine devam ediyor.

Kış okulunda futbol, tenis ve voleybol branşlarında eğitimler veriliyor. Hem eğlenen hem de öğrenen minikler nitelikli vakit geçirmenin keyfini çıkartıyor. Aralıksız sürdürülen bu çalışmalar ile gençlerin sporla birlikte ahlaki gelişimlerine katkı sağlanması amaçlanıyor.

"Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü olarak yarışmacı gruplarda yer alacağız"

Son yapılan çalışmalara katılan ve miniklere hediye dağıtan Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü Serkan Dereli, "Göreve geldiğimiz 1 aylık süreçte sayılarımızda ciddi artış oldu. Bu da, gençlerimizin ve ailelerimizin bize duydukları güveni gösteriyor. Amacımız; her branşta gençlerimizin sporla birlikte ahlaki gelişimlerine katkı sağlamak, daha nitelikli, donanımlı vakit geçirebilmelerini sağlamak. Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü olarak 2026-2027 sezonundan itibaren yarışmacı gruplarda yer alacağız" dedi. - ESKİŞEHİR

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
