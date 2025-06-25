Eskişehir'de Görme Engelliler Atletizm Türkiye Şampiyonası Devam Ediyor

Eskişehir'de gerçekleştirilen 'Görme Engelliler Atletizm Türkiye Şampiyonası' müsabakaları devam ediyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce, 'Görme Engelliler Atletizm Türkiye Şampiyonası' düzenlendi. Sazova Atletizm Pisti'nda gerçekleştirilen ve devam eden müsabakalarda heyecan dolu anlar yaşanırken, ilginç görüntüler ortaya çıktı. Konuyla ilgili Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Engelleri aşan, azimle koşan tüm sporcularımızı ve onları yalnız bırakmayan antrenörlerimizi yürekten kutluyoruz. Şampiyon sporcularımızla gurur duyuyoruz" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR