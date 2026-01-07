Haberler

'Gençler Karate Takım İl Birinciliği Müsabakaları' sona erdi

'Gençler Karate Takım İl Birinciliği Müsabakaları' sona erdi
Güncelleme:
Eskişehir'de düzenlenen 'Gençler Karate Takım İl Birinciliği Müsabakaları', genç sporcuların yoğun rekabetine sahne oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, katılan tüm sporcuları tebrik etti.

Eskişehir'de düzenlenen 'Gençler Karate Takım İl Birinciliği Müsabakaları' başarıyla tamamlandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce 'Okul Sporları' kapsamında çeşitli spor branşlarıyla ilgili kent genelinde düzenlenen turnuvalar sürüyor. Bu çerçevede düzenlenen, 'Gençler Karate Takım İl Birinciliği Müsabakaları' sona erdi. Genç sporcuların birbiriyle yoğun şekilde rekabet ettiği turnuvada büyük heyecan yaşandı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, müsabakalara katılım sağlayan tüm sporcuları azim ve mücadelelerinden dolayı tebrik etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
