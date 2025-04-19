Eskişehir'de Geleneksel Türk Okçuluğu Müsabakaları Tamamlandı

Eskişehir'de yapılan Okul Sporları Geleneksel Türk Okçuluğu Müsabakaları sona erdi.

Eskişehir'de düzenlenen Okul Sporları Geleneksel Türk Okçuluğu Müsabakaları, minikler, küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde tüm oyuncular kıyasıya mücadele etti. Kız ve erkek sporcuların kıyasıya rekabet ettiği turnuva, geleneksel okçuluk sporuna olan ilginin ve genç yeteneklerin potansiyelini gözler önüne serdi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü okul takımlarını ve emek veren antrenörleri tebrik etti. - ESKİŞEHİR