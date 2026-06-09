Haberler

Porsuk Spor Salonu'nda 2. Küme Futsal Genç A Erkekler müsabakaları tamamlandı

Porsuk Spor Salonu'nda 2. Küme Futsal Genç A Erkekler müsabakaları tamamlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de düzenlenen 2. Küme Futsal Genç A Erkekler müsabakaları tamamlandı. Eğitimciler Spor Lisesi birinci olurken, dereceye giren okullara ödülleri verildi.

Eskişehir'de Porsuk Spor Salonu'nda düzenlenen 2. Küme Futsal Genç A Erkekler müsabakaları sona erdi. Turnuvada dereceye giren okullara ödülleri takdim edildi.

Eskişehir Porsuk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 2. Küme Futsal Genç A Erkekler müsabakaları oynanan maçların ardından tamamlandı. Müsabakalar sonucunda Eğitimciler Spor Lisesi birinci oldu. Turnuvada Kenan Yalçın Anadolu Lisesi ikinci, Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncü, Hoca Ahmed Yesevi Anadolu Lisesi ise dördüncü sırada yer aldı. Karşılaşmaların ardından düzenlenen törenle dereceye giren okullara ödülleri takdim edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde kürsüye çıktı: Her şeyi sizin için yapıyorum

Kılıçdaroğlu, Genel Merkez kürsüsünde! İlk sözleri kavgayı büyütür
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Somalili hakem Omar Abdulkadir, Dünya Kupası'nda görev alamayacak

Dünya Kupası'nda skandal! Abdulkadir'i ülkeye almadılar

Eve girmeye çalışan hırsızlar kamerayı fark edince binadan kaçtı

Eve girmeye çalışırken hiç beklemedikleri bir şey oldu
Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı öncesi dikkat çeken görüntü! Dakikalar içinde tükendi

Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı öncesi dikkat çeken görüntü
ABD alarmda! 60 yıl sonra ortaya çıkan parazit bir eyalette daha görüldü

60 yıl sonra ortaya çıkıp ülkeyi esir aldı! Git gide yayılıyor
Hindistan'da gündem oldu! Karısından boşanıp kayınvalidesiyle evlendi

Herkes bu nikahı konuşuyor! Karısını boşayıp kayınvalidesiyle evlendi
Alparslan Kuytul iddialarına yanıt: Darp olayı yaşanmadı

Alparslan Kuytul grubunun planı çöktü! İddialara jet yanıt
Ünlü tatil beldesinde balkonda asılı kalan çıplak turist yere çakıldı

Ünlü tatil beldesinde balkonda asılı kalan çıplak turist yere çakıldı