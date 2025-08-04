Eskişehir'de 'Evinin Sultanları Projesi' ile Kadınlar Sporla Buluşuyor
Eskişehir'de uygulanan 'Evinin Sultanları Projesi' sayesinde birçok kadın voleybol antrenmanlarıyla fiziksel aktivitelerini artırıyor ve sosyal dayanışma güçleniyor.
Eskişehir'de yürütülen 'Evinin Sultanları Projesi' sayesinde birçok kadın sporla buluşarak fiziksel aktivitelerini artırıyor.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün 'Evinin Sultanları Projesi' sürüyor. Çamlıca Kemal Unakıtan Spor Salonu'nda kadınların katılımıyla voleybol antrenmanları yapılıyor. Kadınlara sporla buluşma fırsatı sunan proje sayesinde hem fiziksel aktivite artıyor hem de sosyal dayanışma güçleniyor. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor