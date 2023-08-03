Eskişehir'de Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası Başladı
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Türkiye Kano Federasyonu ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası, Eskişehir'de başladı. 34 takım ve 354 sporcu yarışmalara katılıyor. Yarışmalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları verilecek.
Eskişehir'de düzenlenen Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası başladı.
Türkiye Kano Federasyonu ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle organize edilen Odunpazarı ilçesindeki Sarısungur Göleti'ndeki şampiyonaya, 34 takım ve 354 sporcu katılıyor.
Federasyonun 2023 faaliyet programında yer alan Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası'nda 1000 metre yarışları yapılıyor.
Program kapsamında yarın 500 metre, 5 Ağustos Cumartesi günü ise 200 metre final yarışları gerçekleştirilecek.
Yarışmalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları verilecek.