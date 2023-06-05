Eskişehir'de Durgunsu Kano Türkiye Kupası heyecanı başlıyor

Türkiye Kano Federasyonu ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) iş birliğiyle 6-8 Haziran arasında Eskişehir'de düzenlenecek Durgunsu Kano Türkiye Kupası heyecana sahne olacak.

Eskişehir'de düzenlenecek Durgunsu Kano Türkiye Kupası için geri sayım başladı. EBB tarafından Odunpazarı ilçesi Mamuca'da hayata geçirilen Sarısungur Göleti'nde yapılacak yarışlara, aralarında Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü sporcularının da bulunduğu 29 takımdan 283 sporcu katılacak.

Türkiye Kano Federasyonu'nun 2023 faaliyet programında yer alan Durgunsu Kano Türkiye Kupası Yarışları, 6 Haziran Salı (yarın) saat 09: 00'da başlayacak. Çekişmeli mücadelelere sahne olacak yarışlar, 8 Haziran Perşembe günü finaller ve kupa töreniyle sona erecek.