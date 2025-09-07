Haberler

Eskişehir'de A Milli Takım Heyecanı

Eskişehir'de, A Milli Futbol Takımı'nın İspanya ile oynadığı 2026 Dünya Kupası eleme maçı, dev ekranda coşkuyla izlendi. Vatandaşlar, milli takım formaları ve Türk bayraklarıyla maça katıldılar.

Eskişehir'de vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde İspanya ile oynadığı karşılaşmayı dev ekrandan izledi.

A Milli Futbol Takımı'nın E Grubu'ndaki ikinci karşılaşması, AK Parti İl Başkanlığınca Odunpazarı ilçesindeki Dede Korkut Parkı'nda dev ekranda gösterildi.

Milli takım formaları ve Türk bayraklarıyla parkta yerini alan vatandaşlar, maç öncesi İstiklal Marşı'nı okudu.

Vatandaşlar, Türkiye'nin grupta İspanya ile oynadığı müsabakayı heyecanla takip etti.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Spor
