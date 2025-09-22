Haberler

Eskişehir'de 40 Taekwondo Sporcusu Üst Kuşağa Terfi Etti

Eskişehir'de 40 Taekwondo Sporcusu Üst Kuşağa Terfi Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2025 yılı 3. dönem taekwondo kuşak sınavı Eskişehir'de Porsuk Spor Salonu'nda yapıldı. Sınavda başarılı olan yaklaşık 40 sporcu bir üst kuşağa terfi etti.

Eskişehir'de sınavda başarılı 40 taekwondo sporcusu bir üst kuşağa terfi etti.

2025 yılı 3. dönem taekwondo kuşak sınavı, Porsuk Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Sınava katılım sağlayan çok sayıda sporcu, kuşak yükselebilmek için ter döktü. Yapılan sınav sonucunda, başarılı olan yaklaşık 40 sporcunun bir üst kuşağa terfi ettiği belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Bir aile yok oldu! İki kardeş aynı gün hayatını kaybetti

Bir aile yok oldu! İki kardeş aynı gün hayatını kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Koç'un Galatasaray nefreti! Skoru görür görmez telefona sarılmış

Ali Koç'un Galatasaray nefreti! Skoru görür görmez telefona sarılmış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.