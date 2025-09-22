Eskişehir'de 40 Taekwondo Sporcusu Üst Kuşağa Terfi Etti

Eskişehir'de sınavda başarılı 40 taekwondo sporcusu bir üst kuşağa terfi etti.

2025 yılı 3. dönem taekwondo kuşak sınavı, Porsuk Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Sınava katılım sağlayan çok sayıda sporcu, kuşak yükselebilmek için ter döktü. Yapılan sınav sonucunda, başarılı olan yaklaşık 40 sporcunun bir üst kuşağa terfi ettiği belirtildi. - ESKİŞEHİR