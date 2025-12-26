Hafızlık merkezine basketbol ve futbol sahası kuruldu

Eskişehir Çankaya Hafızlık Eğitim Merkezi'ne basketbol ve futbol sahası kazandırıldı.

Çankaya Hafızlık Eğitim Merkezi'ne basketbol ve futbol sahası kurulumu tamamlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan sahaların, çocukların fizik gelişimine katkı sağlaması amaçlanıyor. Çankaya Hafızlık Eğitim Merkezi sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Kazandırılan basketbol sahası ve halı saha çocuklarımızın eğitim süreçlerine değer katıyor" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR