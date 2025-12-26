Haberler

Hafızlık merkezine basketbol ve futbol sahası kuruldu

Çankaya Hafızlık Eğitim Merkezi'ne basketbol ve futbol sahası kazandırıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan sahalar, çocukların fizik gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor.

Çankaya Hafızlık Eğitim Merkezi'ne basketbol ve futbol sahası kurulumu tamamlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan sahaların, çocukların fizik gelişimine katkı sağlaması amaçlanıyor. Çankaya Hafızlık Eğitim Merkezi sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Kazandırılan basketbol sahası ve halı saha çocuklarımızın eğitim süreçlerine değer katıyor" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
