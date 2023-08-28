Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden Ücretsiz Deniz Kanosu Eğitimi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin (EBB) kayıtları 17-23 Temmuz günleri arasında tamamlanan deniz kanosu eğitimleri başladı. Eskişehir'de bir ilk olan deniz kanosu eğitimi ücretsiz olarak Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı Coşkun Halıcı Su Sporları Merkezi ile Porsuk Çayı Kanlıkavak mevkiinde veriliyor. Dört hafta boyunca sürecek eğitime 24 kişi katılıyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin (EBB) kayıtları 17-23 Temmuz günleri arasında tamamlanan deniz kanosu eğitimleri başladı.

Eskişehir'de bir ilk olan deniz kanosu eğitimi ücretsiz olarak Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı Coşkun Halıcı Su Sporları Merkezi ile Porsuk Çayı Kanlıkavak mevkiinde veriliyor. Dört hafta boyunca sürecek eğitime 24 kişi katılıyor.