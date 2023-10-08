Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kentpark Kapalı Yüzme Havuzu'nda Yüzme Bilmeyen Kayıtları Başlıyor

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kentpark Kapalı Yüzme Havuzu'nda yüzme bilmeyen 6-17 yaş çocuklar için online kayıtlar başlıyor. Kayıtların kontenjanla sınırlı olduğu belirtiliyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kentpark Kapalı Yüzme Havuzu "Yüzme bilmeyen 6-17 yaş çocuklar" için kayıtlar, 10 Ekim Salı saat 09.00'dan itibaren online olarak alınacak.

2012 yılında hizmete açılan ve lisanslı sporcuların yanı sıra her yıl binlerce Eskişehirliye hizmet veren Kentpark Kapalı Yüzme Havuzunda "Yüzme Bilmeyen Kayıtları" başlıyor.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı yetkilileri kayıtların 10 Ekim Salı saat 09.00 itibariyle online olarak alınacağını belirttiler.

Kayıtların kontenjanla sınırlı olduğunu ifade eden yetkililer, 0222 237 2712 numaralı telefondan veya @ebbsporeskisehir instagram hesabından bilgi alınabileceğini ifade ettiler.

Yüzme bilmeyen 6-17 yaş çocuklar için online kayıtlar, tesisler.eskisehir.bel.tr adresi üzerinden gerçekleştirilebilecek.