Eski WWE şampiyonu, canlı yayında konukları ve yayın ekibini dövdü

Eski WWE şampiyonu, canlı yayında konukları ve yayın ekibini dövdü
Meksika'da bir televizyon programında eski WWE şampiyonu, kontrolünü kaybederek stüdyodaki konuklara ve yayın ekibine saldırdı. Yayın ekibi, yaşanan panik sonucunda yayını kesmek zorunda kaldı. Güvenlik görevlileri tarafından sakinleştirilen eski şampiyonun bu davranışı, büyük tepki çekti.

  • Eski bir WWE şampiyonu, Meksika'da canlı televizyon yayını sırasında stüdyodaki konuklara ve yayın ekibine fiziksel saldırıda bulundu.
  • Saldırı nedeniyle yayın kesildi ve güvenlik görevlileri eski WWE şampiyonunu sakinleştirmek için müdahale etti.
  • Olayda hafif yaralananlar olduğu iddia edildi ve saldırı anlarının görüntüleri sosyal medyada yayıldı.

Meksika'da yayınlanan bir televizyon programında konuk olarak bulunan eski WWE şampiyonu, henüz bilinmeyen bir nedenle sinirlerine hakim olamadı. Canlı yayın devam ederken ayağa kalkan eski güreşçi, önce stüdyodaki konuklara, ardından da yayın ekibine fiziksel saldırıda bulundu.

YAYIN KESİLDİ, STÜDYO KARIŞTI

Saldırı sırasında stüdyoda büyük panik yaşanırken, yapım ekibi yayını kesmek zorunda kaldı. Güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle eski WWE şampiyonu güçlükle sakinleştirildi. Olayda hafif yaralananların olduğu iddia edilirken, resmi makamlardan henüz detaylı bir açıklama yapılmadı.

GÜNDEM OLDU

Yaşanan saldırı anlarına ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, olay büyük tepki topladı. Kullanıcılar, canlı yayında yaşanan şiddetin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMustafa Gül:

Resmen show yapmislar…

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

