Eski WWE şampiyonu, canlı yayında konukları ve yayın ekibini dövdü

Meksika'da yayınlanan bir televizyon programında konuk olarak bulunan eski WWE şampiyonu, henüz bilinmeyen bir nedenle sinirlerine hakim olamadı. Canlı yayın devam ederken ayağa kalkan eski güreşçi, önce stüdyodaki konuklara, ardından da yayın ekibine fiziksel saldırıda bulundu.

YAYIN KESİLDİ, STÜDYO KARIŞTI

Saldırı sırasında stüdyoda büyük panik yaşanırken, yapım ekibi yayını kesmek zorunda kaldı. Güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle eski WWE şampiyonu güçlükle sakinleştirildi. Olayda hafif yaralananların olduğu iddia edilirken, resmi makamlardan henüz detaylı bir açıklama yapılmadı.

GÜNDEM OLDU

Yaşanan saldırı anlarına ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, olay büyük tepki topladı. Kullanıcılar, canlı yayında yaşanan şiddetin kabul edilemez olduğunu vurguladı.