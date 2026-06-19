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Eski milli futbolcu Caner Erkin, kariyerini noktaladı

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Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta forma giyen eski milli futbolcu Caner Erkin, 37 yaşında sosyal medyadan yaptığı videolu paylaşımla futbol kariyerini noktaladığını duyurdu. Kariyerinde 5 kupa kazanan Caner, A Milli Takım'da da 63 maça çıktı.

Bir dönem Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta forma giyen eski milli futbolcu Caner Erkin, 37 yaşında kariyerini noktaladı.

Sosyal medya hesabından videolu paylaşımda bulunan Caner, "Yaşadığım, yaşattığım, kazandığım ve kaybettiğim her şey; bu oyuna duyduğum aşkın bir parçasıydı. Beni ben yapan futbola, bana inananlara, sevenlere ve yoluma eşlik edenlere teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Profesyonel kariyerine 2004'te Manisaspor'da başlayan Caner Erkin ; CSKA Moskova, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Inter, Fatih Karagümrük, Başakşehir, Eyüpspor ve Sakaryaspor'da forma giydi.

A Milli Futbol Takımı ile 63 maça çıkan Caner, 2 gol kaydetti.

Kariyerinin en başarılı dönemini geçirdiği Fenerbahçe'de 2 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası, 1 Süper Kupa olmak üzere 5 kupa sevinci yaşayan Caner Erkin CSKA Moskova'da 2 Rusya Kupası, Beşiktaş'ta ise 1 Süper Lig şampiyonluğuna ortak oldu.

Kaynak: AA / Emre Doğan
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