Eski masözünden olay Ronaldo itirafı! Kadınların numarasını alabilmek için arabasından vazgeçti

Manchester United'ın eski masözü Rod Thornley, Cristiano Ronaldo'nun ünlü kadınların telefon numaralarını kendisinden istediğini söyledi. Thornley yaptığı açıklamada, dünyaca ünlü futbolcunun numaralar karşısında kendisine lüks marka spor aracını teklif ettiğini ifade etti.

Katıldığı bir Youtube kanalında açıklamalarda bulunan Manchester United'ın eski masözü Rod Thornley, Cristiano Ronaldo ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

ÜNLÜ KADINLARIN NUMARALARINI İSTEDİ

Thornley, Ronaldo'ya masaj yaptığı sırada Portekizli yıldızın bir TV programında Dannii Minogue'u görüp "Bu kadın kim?" diyerek numarasını alıp alamayacağını sorduğunu söyledi. Thornley daha sonra kadının numarasını bularak Ronaldo'ya verdiğini ikilinin birkaç kere buluştuğunu belirtti.

ARABASINI YARI FİYATINA SATTI

Cristiano Ronaldo'nun bu numaralar karşılığında kendisine lüks marka spor aracını teklif ettiğini belirten Thornley, "Ronaldo'nun o sezon sonunda Real Madrid'e gideceğini hepimiz biliyorduk. Bu kez, 'Benim çıkarım ne olacak?' diye sordum. Ronaldo ise 'Arabamı beğeniyor musun? Ben Real Madrid'e giderken yarı fiyatına sana satarım' dedi. 10 dakika içinde numarayı bulup Ronaldo'ya ilettim. Sezon sonu geldiğinde 60 bin sterlinlik aracı bana 30 bin sterline sattı. Ben de ertesi gün 50 bin sterline başkasına sattım." ifadelerini kullandı.

Dannii Minogue