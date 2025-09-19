Eski İtalyan Futbol Yıldızları İstanbul'da Buluştu

Eski İtalyan futbolcular Francesco Totti, Luca Toni ve Marco Materazzi, İstanbul'da olmanın mutluluğunu yaşadıklarnı söylediler.

Totti, Toni ve Materazzi, Rixos Tersane'de düzenlenen Dünya Efsaneler Padel Turnuvası'nın (World Legends Padel Tour) İstanbul ayağında basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Çok güzel bir organizasyonda bir araya geldiklerini dile getiren Totti, "İstanbul'a gelmek benim için her zaman çok büyük bir zevk. Dünyanın en güzel şehirlerinden birisi. Burada olmak benim için büyük mutluluk. Turnuvada aksiyon başladıktan sonra ister istemez rekabetçi bir ortam oluyor. Burada en önemlisi eğlenmek ama buradaki herkes zamanında çok üst düzey futbol oynamış insanlar olduğu için herkes kazanmak isteyecektir. Rekabet ederken eğlenmek benim için her şeyden önemli." değerlendirmesinde bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan ilk hafta müsabakalarını değerlendiren Totti, "Şampiyonlar Ligi tartışmasız dünyanın en iyi futbol organizasyonu. Seviye ve maçların yoğunluğu her zaman çok yüksek. Rekabet seviyesi çok ileri seviyede. İlk maçlarda da benzer bir durum ortaya çıktı. Hem keyifli hem de heyecanlıydı." dedi.

Luca Toni: "Şehir gerçekten muazzam"

Luca Toni, turnuvayla İstanbul'a ilk defa geldiklerinden bahsederek, "Çok güzel bir organizasyon. Dün geldik, şehri de biraz gezdik. Şehir gerçekten muazzam. Gezdiğimiz yerlerden çok etkilendik." ifadelerini kullandı.

İtalyan futbolunun zor bir dönemden geçtiğini anlatan deneyimli futbolcu, şöyle konuştu:

"Kesinlikle Dünya Kupası'na katılmak zorundayız. Katılmak için de Gennaro Gattuso'ya destek vermek zorundayız. Birlik olmalıyız çünkü Dünya Kupası'nı tekrar kaçırmak bizim için kabul edilebilir bir şey değil. İtalya'yı biliyorsunuz, pizza, spagetti ve futbol bizim için vazgeçilmez şeyler. Bu yüzden kupaya katılmak zorundayız. Türk futbolundan da Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş gibi takip ettiğimiz takımlar var. Buraya gelen çok önemli oyuncular da olduğunu biliyoruz."

Marco Materazzi: "Burada olmak benim için çok büyük bir onur"

Marco Materazzi, İstanbul'un çok sevdiği bir şehir olduğunu anlatarak, "Burada olmak benim için çok büyük bir onur. Güzel bir ortam var. Bir taraftan rekabet var, bir taraftan eğlenmeye çalışıyoruz. Yolun sonu Miami olacak. Herkes orada olmak için mücadele edecek." diye konuştu.

"Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'den ayrılması hakkında düşüncelerin neler?" sorusu üzerine Materazzi, "Jose benim için çok önemli bir insan. Çok saygı duyuyorum. Onun için ve kariyeri için en iyisini dilerim." ifadelerini kullandı.

Türk oyuncuların Avrupa'da iyi işler çıkardığını söyleyen tecrübeli oyuncu, "Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu İtalya'nın en büyük iki takımında oynuyor. Ben Emre Belözoğlu ile birlikte oynadım. O da çok yetenekliydi. Türk oyuncular çok iyi işler yapıyorlar. Emre antrenörlük kariyerine girdi. Ona da bu yolda başarılar diliyorum." diyerek sözlerini noktaladı.