Haberler

Eski hakem Elif Karaarslan'ın aylık kazancı olay oldu

Eski hakem Elif Karaarslan'ın aylık kazancı olay oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sosyal medyada geniş yankı uyandıran bir iddiaya göre, eski hakem Elif Karaarslan'ın Instagram abonelikleri sayesinde aylık 2,2 milyon TL gelir elde ettiği öne sürüldü. Daha önce Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ömür boyu men cezası alan Karaarslan, hakemlik kariyerinin sona ermesinin ardından sosyal medyada hızla takipçi kazanmıştı.

Sosyal medyada gündem olan eski hakem Elif Karaarslan'ın Instagram üzerinden elde ettiği gelirle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Karaarslan'ın, platformdaki abonelik sistemi sayesinde aylık milyonlarca lira kazandığı öne sürüldü.

ÇILGIN GELİR

İddiaya göre 28 bin abonesi bulunan Karaarslan'ın, yalnızca Instagram aboneliklerinden ayda yaklaşık 2,2 milyon TL gelir elde ettiği konuşuluyor. Söz konusu rakam kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Daha önce sosyal medyaya düşen görüntüler sonrası Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ömür boyu men cezası alan Karaarslan, hakkındaki iddiaları reddetmişti. Hakemlik kariyeri sona eren 25 yaşındaki isim, yaşanan sürecin ardından sosyal medyada hızla takipçi kazandı.

9 Temmuz 2000 tarihinde İstanbul Kadıköy'de doğan Karaarslan, alt liglerde hakemlik yapıyordu. Şimdilerde ise aktif olarak sosyal medya içerikleriyle gündeme geliyor.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Bu tehdit masa dağıtır! Hamaney açık açık meydan okudu

Bu tehdit masa dağıtır! Hamaney açık açık meydan okudu
'Aşkım, sevdam' dediği şehirde yapıldı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki anket

"Aşkım, sevdam" dediği şehirde yapıldı! İşte Erdoğan'ın masasındaki anket
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3 günde 10 bin prezervatif tükendi! Dev organizasyon için harekete geçildi

3 günde 10 bin prezervatif tüketen organizasyon için harekete geçildi
Kocasını aldatan kadının sorduğu soru büyük tepki çekti: Kanım dondu

Kocasını aldatan kadının sorduğu soru büyük tepki çekti: Kanım dondu
Büyük bir patlama var: İşte Müslümanların sayısının 28 milyonu geçtiği ülke

Büyük bir patlama var: İşte Müslümanların sayısının 28 milyonu geçtiği ülke
14 yaşındaki Melisa'yı kaçırıp başlık parası teklif ettiler: Hangi baba kızını satar!

14 yaşındaki Melisa'yı kaçırıp başlık parası teklif ettiler
3 günde 10 bin prezervatif tükendi! Dev organizasyon için harekete geçildi

3 günde 10 bin prezervatif tüketen organizasyon için harekete geçildi
'Ütü yanığı' baskılı gömleğin fiyatı dudak uçuklattı

Bu gömleğin fiyatına bakan gözlerine inanamadı
Ülkeyi ayağa kaldıran görüntü! Güvenlik de bunu yaparsa vay halimize

Ülkeyi ayağa kaldıran görüntü! Güvenlik de bunu yaparsa vay halimize