Eski hakem Elif Karaarslan'ın aylık kazancı olay oldu

Sosyal medyada gündem olan eski hakem Elif Karaarslan'ın Instagram üzerinden elde ettiği gelirle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Karaarslan'ın, platformdaki abonelik sistemi sayesinde aylık milyonlarca lira kazandığı öne sürüldü.

ÇILGIN GELİR

İddiaya göre 28 bin abonesi bulunan Karaarslan'ın, yalnızca Instagram aboneliklerinden ayda yaklaşık 2,2 milyon TL gelir elde ettiği konuşuluyor. Söz konusu rakam kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Daha önce sosyal medyaya düşen görüntüler sonrası Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ömür boyu men cezası alan Karaarslan, hakkındaki iddiaları reddetmişti. Hakemlik kariyeri sona eren 25 yaşındaki isim, yaşanan sürecin ardından sosyal medyada hızla takipçi kazandı.

9 Temmuz 2000 tarihinde İstanbul Kadıköy'de doğan Karaarslan, alt liglerde hakemlik yapıyordu. Şimdilerde ise aktif olarak sosyal medya içerikleriyle gündeme geliyor.