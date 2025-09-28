Haberler

Eski Galatasaraylı Tete'den sürpriz itiraf: Geri dönmek istiyorum

Eski Galatasaraylı Tete'den sürpriz itiraf: Geri dönmek istiyorum
Panathinaikos forması giyen Galatasaraylı eski futbolcu Tete, Brezilya'ya geri dönmek istediğini açıkladı. Tete, Brezilya'ya dönmeyi çok istese de şu anda Avrupa'da oynamaktan mutlu olduğunu da söyledi.

Geride kalan sezonlarda Galatasaray'da forma giyen ve şu sıralar Yunan ekibi Panathinaikos adına mücadele eden Tete, geleceğine dair açıklama yaptı.

''GERİ DÖNMEK İSTİYORUM''

Brezilya takımlarının kendisiyle ilgilendiğini söyleyen Tete, sürpriz bir itirafta bulunarak " Brezilya'da hiç profesyonel olarak oynamadım. Brezilya'ya geri dönmek ve bu deneyimi yaşamak istiyorum ama şu anda Avrupa'da çok mutluyum." dedi.

İLGİLENEN TAKIMLAR

Brezilya basınında yer alan haberlere göre; Brezilya Ligi ekiplerinden Flamengo, Botafogo, Fluminense ve Cruzeiro, 25 yaşındaki Tete'yi kadrosuna katmak istiyor.

SEZON RAKAMLARI

Panathinaikos ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden Tete, bu sezon çıktığı 10 maçta 3 asist yaptı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
