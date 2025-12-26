Eski Galatasaraylı Marcao'ya şok ceza

Bir dönem Galatasaray forması giyen Brezilyalı stoper Marcao, Sevilla kariyerinde bir kez daha gündeme olumsuz bir olayla geldi. Real Madrid ile oynanan karşılaşmada kırmızı kart gören Marcao'nun, maçın ardından hakeme yönelik küfür ve tehditvari ifadeleri nedeniyle ağır bir cezaya çarptırıldığı açıklandı.

HAKEM RAPORUNA GİRDİ

İspanyol basınında yer alan bilgilere göre Santiago Bernabeu'da oynanan Real Madrid–Sevilla maçında oyundan atılan Marcao'nun, hakem Alejandro Muniz Ruiz'e yönelik sözleri hakem raporunda yer aldı. Bu ifadelerin ardından disiplin kurulları devreye girdi.

OYUNDAN ÇIKARKEN AĞIR KÜFÜRLER

Marcao, 68. dakikada Jude Bellingham'a yaptığı müdahale sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Brezilyalı stoperin saha kenarına gelirken hakeme ağır hakaretlerde bulunduğu ve bunun rapora yansıdığı belirtildi.

TOPLAM 6 MAÇ MEN CEZASI

İspanya Futbol Federasyonu tarafından Marcao'ya verilen cezaların detayları da ortaya çıktı. Buna göre Marcao'ya;

Hakeme hakaret nedeniyle 4 maç,

Dördüncü hakemin bulunduğu alanda topa vurduğu gerekçesiyle 1 maç,

İkinci sarı karttan kırmızı kart nedeniyle 1 maç

olmak üzere toplam 6 maç men cezası verildi.

SEVILLA'DA BİR TÜRLÜ İSTİKRAR YAKALAYAMADI

Galatasaray'dan 2022-23 sezonu başında 13 milyon euro bedelle Sevilla'ya transfer olan Marcao'nun piyasa değeri ise 2,5 milyon euroya kadar gerilemiş durumda. Sevilla'daki 4. sezonunu geçiren tecrübeli savunmacı, sakatlıklar nedeniyle bu süreçte toplam 69 maç kaçırdı. Brezilyalı futbolcu Sevilla formasıyla 4 sezonda 49 maçta görev alırken 2 gol kaydetti.