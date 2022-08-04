Eski Galatasaraylı Henry Onyekuru'dan bomba itiraf: Fenerbahçe'den teklif aldım

Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de Adana Demirspor forması giyecek olan eski Galatasaraylı kanat oyuncusu Henry Onyekuru kritik açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE'DE TEKLİF ALDIM"

Onyekuru "Geçtiğimiz senelerde, 2 sene önce Fenerbahçe'den teklif aldım. Sanırım bu 2-3 senedir Galatasaray'da oynamış oyuncuları istemiyorlar gibi bir düşüncem var. Taraftarların düşüncesi farklı olabiliyor, tepki olabiliyor. Ama benim için bu futbol, bir oyun. Kimseyle sorunum yok" dedi.

"3-1 YENDİĞİMİZ GÜN İNANILMAZ BİR DENEYİMDİ"

Tivibuspor'a konuşan Onyekuru, " Galatasaray'a geldiğimde bana Fenerbahçe'yi deplasmanda 20 senedir yenemediğimiz söylediğinde inanmamıştım. Futbolda nasıl olur da bir takımı 20 sene boyunca yenemezsiniz diye düşünmüştüm. 3-1 yendiğimiz gün inanılmaz bir deneyimdi" ifadelerini kullandı.

"İLK DUYDUĞUMDA İNANAMADIM"

Fatih Terim'in Galatasaray'a ayrılığı konusunda açıklama yapan Onyekuru, "Açıkçası ilk duyduğumda inanamadım, şoke oldum. Neler olduğunu bilmiyordum. Kendisini o dönem aramadım, haberleri takip ettim. Galatasaray için çok büyük başarılar elde etmiş bir insan. Galatasaray, onun ailesi" dedi.