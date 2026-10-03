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Eski Galatasaray yöneticisi İbrahim Hatipoğlu'nun babası için cenaze namazı kılındı

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Eski Galatasaray yöneticisi İbrahim Hatipoğlu'nun babası Münir Mustafa Hatipoğlu hayatını kaybetti. Hatipoğlu için Levent Barbaros Hayreddin Paşa Camii'nde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı, naaşı Kilyos Mezarlığı'na götürüldü.

Eski Galatasaray Spor Kulübü yöneticisi İbrahim Hatipoğlu'nun hayatını kaybeden babası Münir Mustafa Hatipoğlu, son yolculuğuna uğurlandı.

Eski Galatasaray yöneticisi İbrahim Hatipoğlu'nun babası Münir Mustafa Hatipoğlu hayatını kaybetti. Merhum Hatipoğlu için Levent Barbaros Hayreddin Paşa Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Münir Mustafa Hatipoğlu'nun naaşı namazın ardından defnedilmek üzere Kilyos Mezarlığı'na götürüldü.

Cenazeye Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, İkinci Başkan Metin Öztürk, yönetim kurulu üyeleri Fatih Demircan, Ozan Bingöl Yurtsever, Can Natan, Mehmet Cibara, Emir Aral, Sportif AŞ başkan vekilleri Abdullah Kavukcu ile Maruf Güneş, Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, eski Galatasaray başkanları Adnan Polat ile Burak Elmas, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim, Galatasaraylı eski yöneticiler Abdürrahim Albayrak, Erden Timur, Rezan Epözdemir ve Yusuf Günay'ın yanı sıra Hatipoğlu'nun ailesi, yakınları ve sevenleri yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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