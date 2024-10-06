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Erden Timur'dan Galatasaraylı taraftarlara çok konuşulacak mesaj

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Galatasaray'ın eski yöneticisi Erden Timur, Alanyaspor'u 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından taraftarlara seslendi. Stadyum çıkışında kısa bir açıklama yapan Timur, ""Herkes sahip çıksın takıma. İnşallah çok iyi gidecek her şey" dedi.

Galatasaray'ın eski yöneticisi Erden Timur, sarı-kırmızılı takımın Trendyol Süper Lig'in 8. haftasından Alanyaspor'u 1-0 mağlup ettiği maçın ardından kısa ve dikkat çeken bir açıklama yaptı.

"HERKES SAHİP ÇIKSIN TAKIMA"

Erden Timur, maç çıkışında Ekol TV mikrofonlarına, "Herkes sahip çıksın takıma. İnşallah çok iyi gidecek her şey" açıklamasını yaptı.

FİKİR AYRILIKLARI NEDENİYLE AYRILMIŞTI

Galatasaray'da son iki sezonda takıma kazandırılan yıldız futbolcularda ve elde edilen şampiyonluklarda önemli katkısı bulunan Erden Timur, fikir ayrılıkları nedeniyle yeni dönemde görev almamıştı.

Erden Timur'dan Galatasaraylı taraftarlara çok konuşulacak mesaj
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

Erden Timur Galatasaray Galata Futbol Spor

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Yorumlar (2)

Köksal Çelik:

Bu adam gerçek gs li ve adam gibi adam, takımdan kötü ayrıldığı halde tuttuğu takımın kötülüğünü istemiyor, aksine kenetlenme çağrısı yapıyor. Kuşlar bu adamdan korkuyor çünkü Allah korkusu olan haktan şaşmayan bir adam ve arasının bozuk olduğu kişileri bile satmıyor.. Kenetlenme çağrısını gs nin önünü kesmek isteyenler olduğunu bilerek yapıyor ki maçta hakemin gs yi nasıl doğradığını gördük penaltıyı vermedi geçen hafta aleyhimize çok daha basit penaltı verilmişti..

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MGk:

Koç tehdit etti korkmadı ama kıskançlık yüzünden harcandı adam

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