Erden Timur'dan Galatasaraylı taraftarlara çok konuşulacak mesaj

Galatasaray'ın eski yöneticisi Erden Timur, sarı-kırmızılı takımın Trendyol Süper Lig'in 8. haftasından Alanyaspor'u 1-0 mağlup ettiği maçın ardından kısa ve dikkat çeken bir açıklama yaptı.

"HERKES SAHİP ÇIKSIN TAKIMA"

Erden Timur, maç çıkışında Ekol TV mikrofonlarına, "Herkes sahip çıksın takıma. İnşallah çok iyi gidecek her şey" açıklamasını yaptı.

FİKİR AYRILIKLARI NEDENİYLE AYRILMIŞTI

Galatasaray'da son iki sezonda takıma kazandırılan yıldız futbolcularda ve elde edilen şampiyonluklarda önemli katkısı bulunan Erden Timur, fikir ayrılıkları nedeniyle yeni dönemde görev almamıştı.