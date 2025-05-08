Eski futbolcu Nihat Kahveci'ye büyük şok! Çocuklarına hasret kalacak

Eski milli futbolcu Nihat Kahveci ve 2014'te anlaşmalı olarak boşandığı eşi Pınar Kaşgören arasındaki ipler yeniden gerildi.

ÇOCUKLARINI GÖREMEYECEK

Kaşgören, iki çocuğunun babası Kahveci'nin çocuklarına hakaret ederek pedagojik gelişimlerine zarar verdiği iddiasıyla mahkemeye başvurdu ve koruma tedbiri talep etti. Mahkeme, ünlü futbolcunun iki ay süreyle çocuklarına yaklaşmamasına ve iletişim kurmamasına hükmederek uzaklaştırma kararı çıkardı.

"BABALARIYLA GÖRÜŞMEK İSTEMİYORLAR"

Mahkemeye sunulan dilekçede, çocukların artık babalarıyla görüşmek istemediği, kendilerini onun yanında güvende hissetmedikleri ve fiziki şiddete uğrama korkusu yaşadıkları belirtildi. Bu nedenle mevcut durumun çocukların ruhsal gelişiminde derin yaralar açtığı ifade edildi. Nihat Kahveci'nin çocukları Z.S.K. ve E.K.'nin bulunduğu ortamlardan uzaklaştırılması, yakınlarına yaklaştırılmaması ve hiçbir iletişim kanalını kullanarak Pınar Kaşgören'i rahatsız etmemesi istendi.

500 METREDEN FAZLA YAKLAŞAMAYACAK

Bakırköy 2. Aile Mahkemesi, Pınar Kaşgören'in dilekçesi hakkında yapılan değerlendirme sonucunda baba Nihat Kahveci'nin çocuklarına yönelik şiddet tehdit, hakaret ve aşağılayıcı söz ve davranışlarda bulunduğunun anlaşılması nedeniyle çocukların bulunduğu konut, okul ve iş yeri gibi yerlere 500 metreden fazla yaklaşmamasına yönelik karar verdi. Ayrıca mahkeme, ünlü futbolcunun çocuklarının yakınlarına ve kişisel alanlarına yaklaşmaması, eşyalarına zarar vermemesi, her türlü iletişim aracıyla çocuklarla temas kurmaması ve iki ay süreyle bu tedbirlerin geçerli olması şeklinde hüküm kurdu.

HAPİS CEZASI DA GÜNDEMDE

Mahkeme ayrıca, bu tedbirlere uyulmaması halinde ihlal edilen her bir eylem için zorlama hapsi uygulanabileceğini de belirtti. Baba Nihat Kahveci'ye kararın kolluk kuvvetleri aracılığıyla bizzat tebliğ edilmesi kararlaştırıldı.