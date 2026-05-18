Ahmet Hamdi Tanpınar ortaokulunun futsal başarısı

Erzurum spor'un eski futbolcularından Taner Aykut'un Okul Müdürlüğünü yaptığı Ahmet Hamdi Tanpınar Ortaokulu, futsalda Türkiye'nin en iyi 8 takımı arasına adını yazdırdı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Okul Sporları 2025-2026 sezonu Okullar Arası Türkiye Futsal Yarı Final Müsabakalarında büyük bir başarıya imza atan Ahmet Hamdi Tanpınar Ortaokulu, başarısı ile Dadaşların göğsünü kabarttı.

Elazığ'da yapılan Bölge Birinciliği etabını şampiyon olarak tamamlayarak Türkiye'nin en iyi 8 takımı arasına adını yazdıran Ahmet Hamdi Tanpınar Ortaokulu'nun başarısının ardından Okul Müdürü eski Erzurumsporlu futbolcu Taner Aykut yatıyor. Aykut, 2025-2026 eğitim öğretim yılında müdürlük koltuğuna oturduğu Ahmet Hamdi Tanpınar Ortaokulu'nun futsalda tarih yazmasını sağladı. Efsane Erzurum spor'un futbolcularından biri olan başarılı bürokrat, Ahmet Hamdi Tanpınar Ortaokulu antrenörleri Fikrettin Koç ile Fatih Kula'ya sağlığı çalışma imkanları sayesinde Erzurum'un futsalda duyulmasında önemli rol oynadı.

Sivas'a gidecekler

Emin adımlarla Türkiye finallerine koşan ve şu an Türkiye'nin en iyi sekiz takımı arasında yer alan Ahmet Hamdi Tanpınar Ortaokulu, Sivas'ta gerçekleştirilecek Türkiye Yarı Finallerinde mücadele edecek. Erzurum'u temsil edecek olan sporcular şimdiden başarıya odaklandı. Antrenörler Fikrettin Koç ile Fatih Kula, Sivas'ta yapılacak olan Türkiye Yarı Finallerine hazırlandıklarını belirterek, "Bize destek olan Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Levent Çakmur, Spor Hizmetleri Müdürümüz Erdoğan Dönmez ile Okul Müdürümüz Taner Aykut'a teşekkür ediyoruz" dedi.

Futsalda Erzurum adına bir ilk

Ahmet Hamdi Tanpınar Orta Okulu Erzurum adına Futsalda bir ilki gerçekleştirerek Türkiye'nin en başarılı 8 takımı arasında adını yazdırırken, bu başarının temelinde okul müdürünün sporun içinden gelen biri olması.

Yedi yıl önce eğitim hizmeti veren Ahmet Hamdi Tanpınar, daha önce futsal maçlarına katılmasına rağmen başarılı olamadı. Özellikle efsane Erzurum spor'un eski futbolcularından Taner Aykut'un Okul müdürü olarak atanmasının ardından büyük bir tırmanışa geçen ve adından söz ettiren Ahmet Hamdi Tanpınar, Taner Aykut sayesinde futsalda ortaokullar kategorisinde Erzurum adına bir ilki gerçekleştirmenin gururunu yaşadı.

Erzurum'da spor adına gelen müjdeli haberi duyan sporseverler, "Okul müdürü sporun içinden gelince, sporu sevince ortaya işte böyle başarılı dereceler çıkıyor" diye konuştular. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı