Eski futbolcu Michael Eneramo hayatını kaybetti

ESKİ futbolcu Michael Enaramo, 40 yaşında geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti.

Futbol hayatının büyük bir bölümünü Türkiye'de geçiren Nijeryalı forvet Micheal Enaramo, 40 yaşında hayatını kaybetti. Sivasspor'da gösterdiği performansla dikkat çekip, Beşiktaş ile sözleşme imzalayan Enaramo, sonrasında Karabükspor, Başakşehir ve Manisaspor'da da forma giymişti.

