Eski Futbolcu Mehmet Sakıp Özberk Gaziantep'te Son Yolculuğuna Uğurlandı

HATAY'ın Arsuz ilçesinde boğularak hayatını kaybeden eski futbolcu Mehmet Sakıp Özberk, Gaziantep'te düzenlenen törenle toprağa verildi. Törene spor camiası ve vatandaşlar da katıldı.

Mehmet Sakıp Özberk son yolculuğuna uğurlandı

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Ömer KOÇ- Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)- HATAY'ın Arsuz ilçesinde girdiği denizde boğularak hayatını kaybeden eski futbolcu ve teknik direktör Mehmet Sakıp Özberk (78), Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı.

Arsuz'da yapılan işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen Mehmet Sakıp Özberk'in cenazesi, Bahattin Nakıboğlu Camii'ne getirildi. Burada düzenlenen törene; ailesi, Gaziantep FK Teknik Direktörü Erdal Güneş, TFF Başkan Yardımcısı Müslüm Özmen, Gaziantep spor Eski Teknik Direktörü Nurullah Sağlam, TÜFAD Başkanı Hüseyin Gözegir, spor camiası ile vatandaşlar katıldı. Törende; 1975-1977 arası formasını giydiği Gaziantepspor'un forması tabutunun üzerine örtüldü. Cenaze namazının kılınmasının ardından Özberk'in cenazesi, Gaziantep Asri Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.