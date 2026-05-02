Eski Formula 1 sürücüsü Zanardi, hayatını kaybetti

Eski Formula 1 sürücüsü ve paralimpik şampiyonu Alex Zanardi 59 yaşında hayatını kaybetti.

1990'lı yıllarda Formula 1'de yarışan İtalyan pilot Alex Zanardi, yaşama gözlerini yumdu. Zanardi, 2001 yılında Almanya'nın Lausitzring pistinde düzenlenen Champ Car şampiyonası yarışında geçirdiği bir kaza sonucu her iki bacağını da kaybetmişti.

Kariyerine paralimpik el bisikleti ile devam eden Zanardi, Paralimpik Yaz Oyunları'nda temsil ettiği İtalya'ya iki altın madalya kazandırdı.

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) tarafından Zanardi'nin vefatıyla ilgili yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Eski Formula 1 pilotu, iki kez CART şampiyonu Alex Zanardi'nin vefatını öğrenmekten derin üzüntü duyuyoruz. Hayatını değiştiren kazadan Paralimpik altın madalyalı sporcuya uzanan yolculuğu, onu sporun en hayranlık uyandıran rakiplerinden biri ve cesareti ile kararlılığın kalıcı bir sembolü haline getirmiştir." - İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3 çocuk çağrılarımızın haklılığı ispat edilmiş oldu

Erdoğan "maalesef" diyerek açıkladı: Haklılığımız ispat edilmiş oldu
İstanbul'da çivi kabusu! Lastikler patladı, trafik felç oldu

Megakentte çivi kabusu! Lastikler patladı, trafik felç oldu
Avukat Hatice'ye kıyan caninin ifadesi ortaya çıktı: İstemeden vurdum

Genç avukata kıyan caniden pes dedirten ifade
'Garibanlığın gözü kör olsun' dedirten görüntü

"Garibanlığın gözü kör olsun" dedirten görüntü!
Mayıs ayında 4 ilden şaşırtan manzara! Saatlerdir kar yağıyor

Mayıs ayında 4 ilden şaşırtan manzara! Saatlerdir yağıyor
Amed mi, Erokspor mu? 1. Lig'de düğüm çözülüyor

Amed mi, Erokspor mu? 1. Lig'de düğüm çözülüyor
Avukat Hatice'ye kıyan caninin ifadesi ortaya çıktı: İstemeden vurdum

Genç avukata kıyan caniden pes dedirten ifade
Real Madrid'de Arda Güler'e büyük onur

Yine göğsümüzü kabarttı

Galatasaray'da Dursun Özbek'ten takıma servet değerinde prim

Bekleneni yaptı!