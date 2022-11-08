Eski FIFA Başkanı Blatter: Dünya Kupası'nın Katar'a verilmesi hataydı

Eski FIFA Başkanı Sepp Blatter, 2022 Dünya Kupası’nın ev sahipliğini Katar’a verme kararının “bir hata olduğunu” söyledi.

86 yaşındaki Blatter, 2010’da turnuvanın ev sahipliği Katar’a verildiğinde FIFA başkanıydı.

Katar eşcinsel ilişkiler, insan hakları sicili ve göçmen işçilere muamele nedeniyle eleştiriliyor.

İsviçre gazetesi Tages Anzeiger’a konuşan Blatter “Çok küçük bir ülke. Futbol ve Dünya Kupası Katar için çok büyük şeyler” dedi.

Katar’daki Dünya Kupası, turnuvanın 92 yıllık tarihinde bir Ortadoğu ülkesinde yapılacak ilk organizasyon.

Turnuva ayrıca ilk kez kuzey yarımkürede kış ayları yaşanırken, 20 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında oynanacak.

Blatter, Katar’daki stadyum inşaatlarında çalışan göçmen işçilere yönelik muamele konusunda kaygılar dile getirildikten sonra FIFA’nın 2012 yılında ev sahibi ülke seçimi kriterlerini değiştirdiğini belirtti.

Blatter “O zamandan bu yana sosyal değerlendirmeler ve insan hakları hesaba katılmaya başlandı” dedi.

17 yıl boyunca FIFA başkanlığı yapan Blatter, 2015’te eski UEFA Başkanı Michel Platini’ye yaklaşık 2,2 milyon dolar parayı yasadışı yollardan transfer ettiği iddialarının ardından istifa etmişti.

Platini de görevinden istifaya zorlanmıştı.

Blatter bu olay nedeniyle FIFA tarafından sekiz yıl boyunca futboldan men edilirken, daha sonra bu süre altı yıla indirildi.

Mart 2021’de ise FIFA etik kurallarının “çeşitli ihlalleri” nedeniyle 2028’e dek ek bir men cezası aldı.

Blatter ve Platini geçen Kasım’da İsviçre’de yolsuzluktan yargılanmış, ancak beraat etmişlerdi.

2018 ve 2022 Dünya Kupası organizasyonlarının Rusya ve Katar’a verilmesinde yaygın yolsuzluk iddiaları dile getirilmiş, İsviçreli savcılar ve ABD Dışişleri Bakanlığı 2015’te iki ayrı soruşturma başlatmıştı.

Katar ve Rusya ise yolsuzluk iddialarını hep reddetti ve 2017’de FIFA’nın kendi soruşturmasında aklandılar.