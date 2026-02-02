Eski Fenerbahçeli Mergim Berisha'nın yeni takımı şaşırttı

Geride bıraktığımız dönemlerde Süper Lig devi Fenerbahçe'nin formasını giyen ve potansiyeliyle dünya devlerine transfer olacağı konuşulan Mergim Berisha, sürpriz bir transfere imza attı.

YENİ ADRESİ 2. LİG

Hoffenheim forması giyen Mergim Berisha'nın yeni adresi Bundesliga II ekiplerinden Kaiserslautern oldu. Kaiserslautern, Alman futbolcuyu kadrosuna kattığını açıkladı.

2027'YE DEK SÖZLEŞME

Kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki futbolcu ile 2027 yılına kadar sürecek sözleşme imzalandığı belirtildi. Mergim Berisha transferi için kulübüne bonservis ödemeyecek olan Kaiserslautern, Hoffenheim'a sonraki satıştan yüksek bir yüzde payı verecek.

BU SEZON FORMA GİYEMEDİ

Mergim Berisha, bu sezon Hoffenheim formasıyla resmi bir karşılaşmada forma giyme şansı yakalayamadı.