Eski Fenerbahçeli Daniel Güiza, 42 yaşında 6. Lig takımı Union Deportiva Algaida'ya transfer oldu

2008'den 2011 yılına kadar Fenerbahçe forması giyen Daniel Güiza, 42 yaşında İspanya 6. Futbol Ligi takımı Union Deportiva Algaida'ya transfer oldu.

Eski Fenerbahçeli Daniel Güiza, 42 yaşında bir transfer daha yaptı. Deneyimli golcünün yeni adresi İspanya 6. Futbol Ligi oldu.

99 NUMARALI FORMAYI GİYDİ

Daniel Güiza, İspanya 6. Futbol Ligi'nde mücadele eden Union Deportiva Algaida'ya transfer oldu. 42 yaşındaki futbolcu, 99 numaralı numaralı formasıyla poz vermeyi de ihmal etmedi. İspanyol golcünün bu transferi sosyal medyada da büyük ilgi çekti.

FENERBAHÇE'DE 35 GOL ATTI

42 yaşındaki forvet kariyerinde sırasıyla Barcelona B, Murcia, Getafe, Mallorca, Fenerbahçe, Johor, Cerro Porteno, Cadiz, Sanluqueno takımlarının formalarını giydi. Güiza, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 98 maçta ise 35 gol atma başarısı gösterdi.