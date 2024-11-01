Eski Fenerbahçeli basketbolcu, iki takımı birbirine düşürdü

Sırp ekibi Kızılyıldız'ın, İsrail takımı Hapoel Tel Aviv'de forma giyen Amerikalı basketbolcu Johnathan Motley ile transfer görüşmesi yapması iki kulüp arasında büyük bir gerginliğe sebep oldu.

KULÜBÜNDEN HABERSİZ GÖRÜŞÜP ANLAŞTILAR

Yunan basınından Sportal'ın haberine göre; Kızılyıldız, Johnathan Motley ile kulübü Hapoel'in izni olmadan görüşme yaptı. Öte yandan Eurohoops'un haberine göre ise Sırp takımı, Motley ile her konuda anlaşma sağladı. Amerikalı basketbolcunun gece geç saatlerdetopladığı ve sözleşme imzalamak için Belgrad'a gittiği de belirtildi.

HAPOEL BAŞKANINDAN MİSİLLEME

Daha sonra bu görüşmeden haberi olan Hapoel Tel Aviv Başkanı Ofer Yannay FIBA'ya Kızılyıldız'ın yönetimden habersiz bir şekilde oyuncuya teklif götürmesi konusunda şikayette bulunup yasal süreci başlatmaya hazırlanıyor. Öte yandan Yannay, çok konuşulacak bir harekete daha imza attı. Tel Aviv'in başkanı, misilleme olarak Kızılyıldız'ın tüm oyuncularına şu anki maaşlarından daha fazla kazanacakları bir ücret teklif etti.

MOTLEY'İN RAKAMLARI

Geçtiğimiz iki sezon Fenerbahçe Beko forması giyen Johnathan Motley, bu sene ise EuroCup'ta mücadele eden İsrail ekibi Hapoel Tel Aviv'e transfer olmuştu.Motley, EuroCup sahnesinde şu ana kadar 6 maçta 17.5 sayı, 6 ribaund ve 2.8 asist ortalamalarıyla oynadı. 29 yaşındaki pivot, Winner League'de ise 15.0 sayı, 2.7 ribaund ve 2.7 asist ortalamalarına sahip.