Eski Fenerbahçeli Andrew Goudelock, Yunanistan'da gözaltına alındı

Eski Fenerbahçeli Andrew Goudelock, Yunanistan'da gözaltına alındı
Güncelleme:
Eski Fenerbahçeli basketbolcu Andrew Goudelock, üzerinde yasaklı madde bulundurması nedeniyle Yunanistan'da gözaltına alındı.

  • Eski Fenerbahçeli basketbolcu Andrew Goudelock, Yunanistan'da üzerinde yasaklı madde bulundurmaktan gözaltına alındı.
  • Andrew Goudelock, Yunanistan'ın Kolossos Rodou takımında forma giyiyordu.
  • Andrew Goudelock, 2014-2015 sezonunda Fenerbahçe'de oynamıştı.

Eski Fenerbahçeli basketbolcu 37 yaşındaki ABD'li oyun kurucu Andrew Goudelock, Yunanistan'da gözaltına alındı.

ÜZERİNDE ESRAR BULUNDURMAKTAN GÖZALTINA ALINDI

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre; Yunanistan'ın Kolossos Rodou takımında forma giyen ABD'li oyuncu Goudelock'ın üzerinde yasaklı madde bulundurmaktan gözaltına alındığı belirtildi. Haberde, 37 yaşındaki ABD'li basketbolcunun Rodos Adası'nda karakolda gözaltında tutulduğu ve önümüzdeki saatlerde savcılığa sevk edileceği aktarıldı.

FENERBAHÇE'DE FORMA GİYMİŞTİ

2014-2015 sezonunda Fenerbahçe'de forma giyen Goudelock, NBA'de Los Angeles Lakers ve Houston Rockets'ta oynamıştı.

Futbolda bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan Erden Timur tutuklandı

Aralarında Erden Timur'un da olduğu 29 kişi hakkında karar
Fabrikada yürek yakan ölüm! Talaş silosuna düştü

Bursaspor durmuyor! Bu kez Fenerbahçe'nin eski yıldızına imza attırdılar

Gazeteci Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı

Sadettin Saran'ın yaptırdığı ikinci test temiz mi? Başsavcılıktan açıklama var

Fabrikada yürek yakan ölüm! Talaş silosuna düştü

Galatasaray'ın Lookman transferindeki güvencesi Victor Osimhen

''Geliyorum Fenerbahçe'' demişti! Yeni takımı çok sürpriz

