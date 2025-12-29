Eski Fenerbahçeli Andrew Goudelock, Yunanistan'da gözaltına alındı
Eski Fenerbahçeli basketbolcu 37 yaşındaki ABD'li oyun kurucu Andrew Goudelock, Yunanistan'da gözaltına alındı.
ÜZERİNDE ESRAR BULUNDURMAKTAN GÖZALTINA ALINDI
Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre; Yunanistan'ın Kolossos Rodou takımında forma giyen ABD'li oyuncu Goudelock'ın üzerinde yasaklı madde bulundurmaktan gözaltına alındığı belirtildi. Haberde, 37 yaşındaki ABD'li basketbolcunun Rodos Adası'nda karakolda gözaltında tutulduğu ve önümüzdeki saatlerde savcılığa sevk edileceği aktarıldı.
FENERBAHÇE'DE FORMA GİYMİŞTİ
2014-2015 sezonunda Fenerbahçe'de forma giyen Goudelock, NBA'de Los Angeles Lakers ve Houston Rockets'ta oynamıştı.