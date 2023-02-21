Her detayı kan dondurdu! Kız arkadaşını vahşice öldüren dövüşçü, cesedi elbise dolabında saklamış

Eski bir MMA dövüşçüsü ve kickboksçu Dwayne Herelle Jr, eski kız arkadaşını 17 yerinden bıçakladı. Dwayne, daha önce tartıştığı eski sevgilisini evinin önünde işten gelene kadar bekledi. Kız arkadaşının evinin önünde defalarca bıçaklayıp öldürdükten sonra cesedini, araca koyup kendi evine götürdü. Ve cesedi elbise dolabına sakladı.

POŞETE KOYUP ÇÖTE ATTI

İz bırakmamak için kız arkadaşının kanlı elbise ve eşyalarını bir poşet koyup çöpe attı. Irene'nin ailesi kızları her zamanki saatte işten dönmeyince evin güvenlik kamerası görüntülerine baktı. Babası, kızının Dwayne tarafından zorla sürüklenerek götürüldüğünü görünce Dwayne'nin evine gitti. Dwayne, önce kız arkadaşının babasına kızının otele gittiğini söyledi daha sonra ise cinayeti itiraf etti. Dwayne, henüz açıklanmayan bir tarihte hakim karşısına çıkacak.