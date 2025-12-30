Eski Beşiktaşlı Miralem Pjanic futbolu bıraktı

Kariyerinde bir dönem Süper Lig'de Beşiktaş'ın da formasını giyen dünyaca ünlü orta saha Miralem Pjanic radikal bir karara imza attı.

PJANIC FUTBOLU BIRAKTIĞINI AÇIKLADI

Tuttosport'a konuşan Boşnak yıldız Pjanic, artık ailesine vakit ayırmak istediğini ifade ederek 35 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş ile 26 maça çıkan yıldız orta saha, 4 golün pasını vermişti. Pjanic, siyah-beyazlılarla Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

TOPLAM KARİYER RAKAMLARI

Kariyerinde toplam 666 resmi maça çıkan yıldız isim, 77 gol ve 132 asistlik performans sergiledi. Juventus ve Barcelona'nın efsaneleri arasında gösterilen Boşnak oyuncu, kariyerinde toplam 9 kupa kazandı.