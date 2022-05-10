Eski Beşiktaşlı Marcelo'yu yakan olay! Soyunma odasında peş peşe gaz çıkarıp, kahkahalara boğuldu - Haberler

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Eski Beşiktaşlı Marcelo'yu yakan olay! Soyunma odasında peş peşe gaz çıkarıp, kahkahalara boğuldu

Haberler.com - Spor
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Eski Beşiktaşlı Marcelo'yu yakan olay! Soyunma odasında peş peşe gaz çıkarıp, kahkahalara boğuldu

Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Marcelo'nun sezon başı Lyon'da neden kadro dışı kaldığı ortaya çıktı. Angers'e 3-0 yenildikleri maçın ardından soyunma odasında arka arkaya gaz çıkardığı ve bu olaya gülüp, eğlendiği için Brezilyalı savunmacının takımla ilişkisinin kesildiği öğrenildi.

Lyon'un sezon başında Marcelo'yu kadro dışı bırakmasının oldukça ilginç bir sebebe dayandığı iddia edildi.

Fransız basını, Lyon'da kadro dışı kalan Marcelo'nın kötü performans yüzünden değil soyunma odasında peş peşe gaz çıkarıp, bununla eğlenmesi yüzünden takımdan uzaklaştırıldığını belirtti.

Eski Beşiktaşlı Marcelo'yu yakan olay! Soyunma odasında peş peşe gaz çıkarıp, kahkahalara boğuldu

Lyon Sportif Direktörü Juninho'nun da bu gelişmeyi öğrenince Marcelo'yu kadro dışı bırakma kararı aldığı belirtildi. Devre arasında Bordeaux ile sözleşme imzalayan Marcelo'nun soyunma odasında sık sık gaz çıkardığı bu yüzden teknik direktör Peter Bosz ile sorun yaşadığı öne sürüldü.

Eski Beşiktaşlı Marcelo'yu yakan olay! Soyunma odasında peş peşe gaz çıkarıp, kahkahalara boğuldu

Kadro dışı kaldığı dönemde soyunma odasındaki uygunsuz hareketleri nedeniyle takımdan uzaklaştırıldığı açıklanan Brezilyalı savunmacı konuya ilişkin "Bu haberler doğru değil." demişti.

Haberler.com - Spor

Beşiktaş, Lyon, Spor, Haberler

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