Eski Beşiktaşlı Kenan Karaman, 9 dakikada Borussia Dortmund'un çılgın serisini bitirdi

Ruhr derbisinde Borussia Dortmund, Schalke ile 2-2 berabere kaldı ve 8 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Schalke'ye 1 puanı getiren golü ise Beşiktaş'ta oynadığı dönemde eleştirilerin merkezinde olan Kenan Karaman kaydetti. Milli futbolcu, oyuna girdikten 9 dakika sonra fileleri havalandırarak maçın skorunu belirledi.

Bundesliga oynanan Ruhr derbisi büyük bir heyecana sahne oldu. Borussia Dortmund ile Schalke 04'ü karşı karşıya getiren mücadeleye eski Beşiktaşlı Kenan Karaman'ın golü damga vurdu.

KENAN KARAMAN 1 PUANI GETİRDİ

38. dakikada Borussia Dortmund, Nico Schlotterbeck ile öne geçerken Schalke 04, 50. dakikada Marius Bülter ile eşitliği yakaladı. Dortmund, 60. dakikada Raphael Guerreiro ile yeniden öne geçerken, 68. dakikada oyuna giren Kenan Karaman, 79. dakikada attığı gol ile maçın skorunu belirledi.

8 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ SONA ERDİ

Kenan Karaman'ın attığı gol ile Schalke 04 sahadan 1 puanla ayrılırken, Borussia Dortmund'un da 8 maçlık galibiyet serisi sona erdi.