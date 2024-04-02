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Eski Amerikan futbolu oyuncusu Vontae Davis büyükannesinin evinde ölü bulundu

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35 yaşındaki eski Amerikan futbolu oyuncusu Vontae Davis, büyükannesinin evinde ölü bulundu. Davis'in ölümüne ilişkin cinayet şüphesinin bulunmadığı ancak soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

BÜYÜKANNESİNİN EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Kariyerinde Miami Dolphins, Indianapolis Colts ve Buffalo Bills takımlarında forma giyen ve iki kez Pro Bowl oynayan Davis'in, büyükannesinin evinde ölü bulunduğu açıklandı. Polis raporuna göre Davis'in ölümünde cinayet şüphesinin bulunmadığı ancak soruşturmanın devam ettiği basına yansıdı.

Eski Amerikan futbolu oyuncusu Vontae Davis büyükannesinin evinde ölü bulundu

Eski Amerikan futbolu oyuncusu Vontae Davis büyükannesinin evinde ölü bulundu

Kaynak: AA / Spor

Buffalo Miami Spor Haberler

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Yorumlar (1)

Köfteci Jardel:

Çok yazık olmuş. Amerika eşrafınının sevdiği bir zenciydi.

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