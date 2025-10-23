Kerem Aktürkoğlu eşi için yapılan yorumlar sonrası harekete geçti

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, son dönemde sosyal medyada kendisine yönelik yapılan hakaret ve iftira içerikli paylaşımlar nedeniyle harekete geçti.

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, Aktürkoğlu'nun avukatları, oyuncunun özel hayatı, evliliği ve aile bireyleri hakkında yapılan ahlaksız paylaşımlar üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu.

"YASAL SÜREÇ BAŞLATILDI"

Aktürkoğlu'nun avukatları, yapılan başvuruda söz konusu paylaşımların kişilik haklarını ihlal ettiğini ve Türk Ceza Kanunu kapsamında suç teşkil ettiğini belirtti. Hukuki sürecin takip edileceği ve ilgili hesaplar hakkında gerekli cezai işlemlerin uygulanmasının talep edildiği ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 7 maça çıkan 25 yaşındaki milli futbolcu, 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Aktürkoğlu, hem Süper Lig'de hem de Avrupa maçlarında takımın hücum hattında önemli bir rol üstleniyor.

CEREN AKTÜRKOĞLU NE İŞ YAPIYOR?

Kerem Aktürkoğlu ile Ceren Azak, Mayıs 2025'te dünyaevine girdi. 1996 doğumlu olan Ceren Azak, 29 yaşında. Çocuk Gelişimi ve Eğitimcisi olan Azak, mesleğini bu alanda sürdürüyor. Futbol kamuoyunda ise eşi Kerem Aktürkoğlu'na olan desteğiyle tanınıyor. Özellikle Ceren Azak'ın tuttuğu takım da futbolseverler arasında en çok konuşulan konulardan biri oldu. Azak'ın koyu bir Fenerbahçe taraftarı olduğu konuşuluyor.