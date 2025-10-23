Haberler

Kerem Aktürkoğlu eşi için yapılan yorumlar sonrası harekete geçti

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Kerem Aktürkoğlu eşi için yapılan yorumlar sonrası harekete geçti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçeli Kerem Aktürkoğlu, kendisi eşi ve ailesi hakkında sosyal medyada yapılan ahlaksız paylaşımlar nedeniyle avukatları aracılığıyla İstanbul Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Oyuncunun avukatları, sosyal medyada hakaret içerikli gönderiler paylaşan hesaplar için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, son dönemde sosyal medyada kendisine yönelik yapılan hakaret ve iftira içerikli paylaşımlar nedeniyle harekete geçti.

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, Aktürkoğlu'nun avukatları, oyuncunun özel hayatı, evliliği ve aile bireyleri hakkında yapılan ahlaksız paylaşımlar üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu.

"YASAL SÜREÇ BAŞLATILDI"

Aktürkoğlu'nun avukatları, yapılan başvuruda söz konusu paylaşımların kişilik haklarını ihlal ettiğini ve Türk Ceza Kanunu kapsamında suç teşkil ettiğini belirtti. Hukuki sürecin takip edileceği ve ilgili hesaplar hakkında gerekli cezai işlemlerin uygulanmasının talep edildiği ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 7 maça çıkan 25 yaşındaki milli futbolcu, 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Aktürkoğlu, hem Süper Lig'de hem de Avrupa maçlarında takımın hücum hattında önemli bir rol üstleniyor.

CEREN AKTÜRKOĞLU NE İŞ YAPIYOR?

Kerem Aktürkoğlu ile Ceren Azak, Mayıs 2025'te dünyaevine girdi. 1996 doğumlu olan Ceren Azak, 29 yaşında. Çocuk Gelişimi ve Eğitimcisi olan Azak, mesleğini bu alanda sürdürüyor. Futbol kamuoyunda ise eşi Kerem Aktürkoğlu'na olan desteğiyle tanınıyor. Özellikle Ceren Azak'ın tuttuğu takım da futbolseverler arasında en çok konuşulan konulardan biri oldu. Azak'ın koyu bir Fenerbahçe taraftarı olduğu konuşuluyor.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Merkez Bankası faizi yüzde 39,5'e düşürdü

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Ahmet Türk kayyuma gerekçe olan davadan beraat etti

Ahmet Türk hakkında açılan "kayyum" davasında karar çıktı
Bir ilimiz sele teslim! Yollar göle döndü, vatandaşlar önlem almayan belediyeye tepkili

Bir ilimiz sele teslim! Vatandaşlar önlem almayan belediyeye tepkili
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yenidoğan davasında tarihi duruşma başladı! Savcı Yavuz Engin'le ilk yüzleşmede gerginlik

Türkiye'nin kilitlendiği yüzleşme! Duruşmada gerginlik çıktı
Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor'a bir ünlü isim daha katıldı

Acun Ilıcalı Duyurdu: Survivor 2026'ya bir ünlü isim daha katıldı
3 ton altın heyecanı! İlçe girişi 25 metre kazıldı

3 ton altın heyecanı! İlçe girişi 25 metre kazıldı
Bir müze daha soyuldu! Yüzlerce altın ve gümüş para çalındı

Bir müze daha soyuldu! Yüzlerce altın ve gümüş para çalındı
Yenidoğan davasında tarihi duruşma başladı! Savcı Yavuz Engin'le ilk yüzleşmede gerginlik

Türkiye'nin kilitlendiği yüzleşme! Duruşmada gerginlik çıktı
Seda Sayan'ın unutamadığı Saadettin Saran anısı: Hülya'nın evinde gördüm...

Seda Sayan'ın unutamadığı Saran anısı: Hülya'nın evinde gördüm...
Survivor'ın yıldızı Nagihan Karadere'ye adeta nazar değdi: Şu halime bakın

Ünlü isme adeta nazar değdi! Son halini gören şaştı kaldı
Türkiye'nin konuştuğu seri katil! 5 kişiyi öldürüp nasıl dışarı çıktı?

Herkes aynı soruyu soruyor: 5 kişiyi öldürüp nasıl dışarı çıktı?
Organik diye sattılar, içinden neler çıktı neler

Organik diye sattılar, içinden neler çıktı neler
Arda Güler İspanyolları hayrete düşürdü

Arda İspanyolları hayrete düşürdü
İstanbul'da bir devrin sonu! Bunu yapan esnafın dükkanı kapatılacak

İstanbul'da bir devrin sonu! Bunu yapan esnafın dükkanı kapatılacak
Yörük kızı, Türk bayrağının halini gözyaşları içinde anlattı: Neden müdahale edilmiyor?

Türk bayrağının halini gözyaşları içinde anlattı
Okan Buruk'un eski eşi Nihan Akkuş'tan maç sonu bomba yorum: Bence uzaylı

Okan Buruk'un eski eşi Nihan Akkuş'tan maç sonu bomba yorum: Bence...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.